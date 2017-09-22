В Киеве накрыли подпольный цех фальсифицированного алкоголя
2017-09-22 08:03
В Киеве накрыли подпольный цех фальсифицированного алкоголя
Мощность цеха составляла 15 тыс. литров на месяц.
Сотрудники налоговой милиции Киевской области совместно с областной прокуратурой ликвидировали в столице подпольный цех, в котором изготавливали фальсифицированные алкогольные напитки. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан в Facebook, пишет Rus.Media.
“В ходе операции “Акциз-2017” и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса, было установлено, что на территории Киева осуществляется производство и незаконная реализация через сеть интернет фальсифицированного алкоголя. Мощность цеха составляла 15 тыс. литров в месяц “, – написал Билан.
Правоохранители изъяли более 1150 литров алкоголя без марок акцизного налога установленного образца, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 850 тысяч гривен.