В Киеве находится до десяти «воров в законе» из Грузии — Крищенко
2017-09-25 22:15
В Киеве находится до десяти «воров в законе» из Грузии — Крищенко
Глава столичной Нацполіції Андрей Крищенко заявил, что в Киеве находятся около десяти грузинских «воров в законе», которые влияют на криминогенную ситуацию в столице
В Киеве на данный момент находятся до десяти «воров в законе» из Грузии, заявил начальник Нацполіції Киева Андрей Крищенко в интервью.
По его словам, около десяти грузинских «воров в законе» влияют на криминогенную ситуацию в Киеве «там, где могут». Глава столичной полиции отметил, что правоохранители периодически выдворяют преступников с Украины, однако некоторые возвращаются.
Крищенко отметил, что в Украине на данный момент недостаточно жестко урегулирован нарушение запрета на въезд в Украину. Фактически наказание за это нет. По его словам, законопроект об усилении ответственности правил въезда в Украину уже подавался.
В августе глава Нацполіції Украины Сергей Князев заявил, что в течение последних семи месяцев Россия заслала в Украину 29 «воров в законе».
Напомним, что ранее СБУ задержала в Днепре грузинского «вора в законе», известного как «Дато Сван». Он пытался контролировать уголовников в Одесской области. В Украину злоумышленник приезжал по фиктивным документам.
В прошлом году полиция выдворила из Украины грузинского «вора в законе» Черая Тенгиза, более известного в криминальных кругах как «Тенґо Гальский». В Украину из Санкт-Петербурга он прибыл для встречи с другими преступниками. В его планы входило расширение своего влияния на криминальные процессы в регионах.