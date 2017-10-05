В Киеве националисты разбили корову Балашова
2017-10-05 15:39
В Киеве националисты разбили корову Балашова
Около 30 молодых людей разрушили летнюю площадку под столичным офисом партии “5, 10” Геннадия Балашова
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Около 30 молодых людей разрушили летнюю площадку под столичным офисом партии “5, 10” Геннадия Балашова. передает Rus.Media.
Об этом сообщает СМИ с перекрестка улиц Институтской и Шелковичной.
Парни разгромили скульптуры, сорвали все флаги.
В частности, один из мужчин разломал топором раскрашенную корову с надписью 5.10.
Самого Балашова на месте событий 5 октября (5.10) нет
На месте происшествия присутствовали полицейские.
Цель погрома пока не известна, ребята не комментировали свои действия.
“Мы все за одного”, – неслось по улице.
Ребята уже почти разошлись, когда в ход пошли газовые баллончики.
Скульптуру окружили правоохранители.
У одного из парней отобрали топор.
На месте есть люди с логотипом “Национального корпуса” на одежде, но официальных комментариев этой организации еще нет.
На Институтской образовался небольшой затор.
В это время под Верховной Радой представители “Национального корпуса”, “Правого сектора” и ВО “Свобода” протестуют против президентских законопроектов по Донбассу, уже и дымовые шашки жгли.
Отметим, что Геннадий Балашов пропагандирует реформу налогообложения по системе “5.10”, то есть 5% – налог с продаж и 10% налог с зарплат.