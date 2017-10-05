В Киеве националисты разбили корову Балашова

despravda | 05.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-05 15:39

В Киеве националисты разбили корову Балашова
Около 30 молодых людей разрушили летнюю площадку под столичным офисом партии “5, 10” Геннадия Балашова

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Около 30 молодых людей разрушили летнюю площадку под столичным офисом партии “5, 10” Геннадия Балашова. передает Rus.Media.

Об этом сообщает СМИ с перекрестка улиц Институтской и Шелковичной.

Парни разгромили скульптуры, сорвали все флаги.

В частности, один из мужчин разломал топором раскрашенную корову с надписью 5.10.

Самого Балашова на месте событий 5 октября (5.10) нет

На месте происшествия присутствовали полицейские.

Цель погрома пока не известна, ребята не комментировали свои действия.

“Мы все за одного”, – неслось по улице.

Ребята уже почти разошлись, когда в ход пошли газовые баллончики.

Скульптуру окружили правоохранители.

У одного из парней отобрали топор.

На месте есть люди с логотипом “Национального корпуса” на одежде, но официальных комментариев этой организации еще нет.

На Институтской образовался небольшой затор.

В это время под Верховной Радой представители “Национального корпуса”, “Правого сектора” и ВО “Свобода” протестуют против президентских законопроектов по Донбассу, уже и дымовые шашки жгли.

Отметим, что Геннадий Балашов пропагандирует реформу налогообложения по системе “5.10”, то есть 5% – налог с продаж и 10% налог с зарплат.

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