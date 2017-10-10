В Киеве на Позняках сгорели три авто

despravda | 10.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-09 10:06

В Киеве на Позняках сгорели три авто
В Киеве на Позняках , во дворе дома по улице Анны Ахматовой, горит автомобиль Toyota Camry.

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По предварительным данным, автомобиль принадлежит Министерству внутренних дел, передает Rus.Media.

«Место происшествия оцеплено милицией и пожарными. За поджога пострадали авто, стоящих рядом», – говорится в сообщении

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