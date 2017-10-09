В Киеве на дорогу упал столб
09.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-09 14:26
В Киеве на дорогу упал столб
ЧП произошло утром, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
Утром в Киеве на бульваре В.Гавела (Соломенский район) на провода упали ветки. От тяжести, столб не выдержал и упал на припаркованные автомобили.
Как сообщает “Киев Оперативный”, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
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Утром в Киеве на бульваре В.Гавела (Соломенский район) на провода упали ветки. От тяжести, столб не выдержал и упал на припаркованные автомобили.
Как сообщает “Киев Оперативный”, к счастью, обошлось без человеческих жертв.