В Киеве мужчина ограбил кафе: отобрал у продавщицы деньги, золото, сахар и конфеты
2017-10-02 15:39
В Киеве мужчина ограбил кафе: отобрал у продавщицы деньги, золото, сахар и конфеты
Полиция опубликовала приметы злоумышленника.
В Деснянском районе Киева на вул. Милютенко произошел дерзкое разбойное нападение. Как рассказали в полиции Киева, около семи утра неизвестный с пистолетом ворвался в помещение кафе, где находилась только 18-летняя продавщица, передает Rus.Media.
“Угрожая оружием, мужчина забрал из кассы три тыс. грн, а из сумочки продавца – 1800 грн. Также он забрал у нее золотые украшения, а из помещения забрал сабвуфер, роутер, камеру видеонаблюдения, миксер, конфеты, кофе в зернах и сахар. Злоумышленник скрылся”, – сообщили в ГУ НП Киева. Открыто уголовное производство ч. 3 ст. 187 “Разбой”, по которой грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
В полиции злоумышленника описывают так: на вид около 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, темные волосы с сединой. Он был одет в темную одежду – черную кожаную куртку, брюки, кроссовки.