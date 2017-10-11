В Киеве могут закрыться техникумы и колледжи
2017-10-11 10:10
В Киеве могут закрыться техникумы и колледжи
Учебные заведения оказались под угрозой закрытия, поскольку Украина не выделила необходимую дотацию Киеву.
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В 2018 году в украинской столице могут закрыть 29 учебных заведений первой и второй категорий – училища, техникумы и колледжи. Стало известно, что в бюджете на следующий год финансирование этих учреждение не заложено, передает Rus.Media.
«Единственный регион Украины, в котором не предусмотрена необходимая дотация на 2018 год, это Киев. Сумма необходимой дотации — 271 миллион гривен. Эти деньги предназначаются на зарплаты работникам, и если средств не будет, учебные заведения могут закрыть, ведь в городском бюджете на эти цели денег нет. Для сравнения – за 271 миллион гривен можно полностью заменить дорожное покрытие вдоль скоростного трамвая», – заявил Дмитрий Белоцерковец, советник столичного головы.
Впрочем, он отметил, что проблему пытаются решить, и было зарегистрировано в парламенте предложение на выделение дотации. Между тем, в столичных учебных заведениях уже началась паника среди педагогов, которые уверены, что им не будут платить зарплату. Эксперты успокоили – преподавателей сокращать не будут, и ситуацию позволят на уровне ВР в ближайшее время.