В Киеве могут отменить бесплатный проезд в транспорте для депутатов
18.10.2017 | Политика | Комментариев нет|
2017-10-18 21:10
В Киеве могут отменить бесплатный проезд в транспорте для депутатов
Сейчас депутаты пользуются этим правом за счет различных бюджетов.
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В Киевсовете подготовили проект решения об отмене бесплатного проезда для депутатов Верховной Рады и депутатов местных советов в столичном городской транспорт, передает Rus.Media. Они пользуются этим правом за счет различных бюджетов.
Для этого нужно внести изменения в законы. Киевсовет намерен обратиться к Кабмину и парламенту с такой просьбой, утвердив его на сессии.