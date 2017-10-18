В Киеве могут отменить бесплатный проезд в транспорте для депутатов

despravda | 18.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-18 21:10

В Киеве могут отменить бесплатный проезд в транспорте для депутатов
Сейчас депутаты пользуются этим правом за счет различных бюджетов.

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В Киевсовете подготовили проект решения об отмене бесплатного проезда для депутатов Верховной Рады и депутатов местных советов в столичном городской транспорт, передает Rus.Media. Они пользуются этим правом за счет различных бюджетов.

Для этого нужно внести изменения в законы. Киевсовет намерен обратиться к Кабмину и парламенту с такой просьбой, утвердив его на сессии.

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