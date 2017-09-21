В Киеве известный спортсмен закатил истерику и прыгнул в помойку
2017-09-17 09:39
В Киеве известный спортсмен закатил истерику и прыгнул в помойку
Украинский баскетболист попал в ДТП и продемонстрировал неадекватное поведение.
Как сообщается, спортсмен находился в салоне автомобиля, водитель которого в районе Чоколовского бульвара не справился с управлением, въехал в столб и отбойник и скрылся с места ДТП, передает Rus.Media. В результате в салоне искореженного авто остались два пьяных пассажира, которые начали нападать на водителей, которые пытались оказать помощь, увидев поврежденный автомобиль на дороге.
«Этим пассажиром оказался Владислав Подолян — защитник БК «Киев». Впоследствии подъехали патрульные, на которых Владислав ругался, угрожал и пытался ударить. Ему одели наручники, но это его не остановило — он начал махать ногами и даже запрыгнул сам в помойку, а потом еще и ударил своего товарища», — говорится в сообщении.