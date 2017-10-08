В Киеве изъяли огромный арсенал автоматов, пистолетов и гранат
2017-10-07 16:15
В Киеве изъяли огромный арсенал автоматов, пистолетов и гранат
Изъятое оружие правоохранители направили на проведение экспертного исследования.
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Работники киевского управления уголовного розыска совместно с сотрудниками СБУ и следственного отдела Голосеевского управления полиции провели санкционированные обыски по месту проживания трех фигурантов в Киеве и Киевской области и изъяли огромный арсенал автоматов, пистолетов и гранат, сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Rus.Media.
В результате обследования помещений подозреваемых столичные правоохранители обнаружили пистолет “Маузер”, два пистолета-пулемета “Скорпион”, пистолет “Форт-12”, пистолет “Вальтер”, пистолет “Фромер М-37”, пистолет “Зиг Зауэр Р250”, около 500 патронов различных калибров, ружье времен Второй мировой войны, гранату РГД-5, автомат “АКМ”, автомат “АК-74” и два пулемета.
Изъятое оружие и боеприпасы правоохранители направили на проведение экспертного исследования.
Сотрудники полиции установили личности задержанных. Ими оказались 50-летний, 54-летний и 45-летний жители столицы и области. Выяснилось, что один из мужчин уже имел ранее проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.
Следственным отделом Голосеевского управления полиции проводится досудебное расследование, начатое по статье 263.