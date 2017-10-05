В Киеве активисты разгромили заправку “ОККО”, забросали яйцами высокопоставленного полицейского начальника и надели покрышку ему на шею
2017-10-04 21:47
В Киеве активисты разгромили заправку “ОККО”, забросали яйцами высокопоставленного полицейского начальника и надели покрышку ему на шею
“Национальный корпус” против строительства автозаправочной станции (АЗС) “ОККО”.
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Около 300 человек митинговали в украинской столице против строительства автозаправочной станции (АЗС) “ОККО” на вул. Ревуцкого. Протестная акция не закончилась мирно, передает Rus.Media.
Сегодня, 4 октября около 19:40 участники акции закидали яйцами начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышова, который прибыл на место событий. Также митингующие надели ему на шею покрышку, забросали петардами и заблокировали движение.
Среди митингующих были в основном местные жители улицы Ревуцкого. Им помогали около сорока активистов движения “Национальный корпус”. Заправку начали громить около 20.00. На происшествие прибыли сотрудники полиции, но встретили решительный отпор.
Позже стало известно, что при разгроме АЗС ранен несовершеннолетний. Подросток, предположительно участник “Национального корпуса”, получил травму ноги. Его забрала карета скорой помощи.
Во время разгрома АЗС участники акции применяли петарды и дымовые шашки.
По состоянию на 20:20 полиция в полном обмундировании выстроилась в шеренгу возле заправки, но не предпринимает мер по разгону протестующих.
Конфликт вокруг строительства на улице Ревуцкого продолжается уже несколько месяцев. Состоялось несколько митингов, некоторые из них завершились стычками, но не приводили к ожидаемому результату. А заправка продолжала расти и почти готова к вводу в эксплуатацию.
Киевская городская рада анонсировал начало процесса расторжения договора на аренду земельного участка по улице Ревуцкого, 8, где ведется строительство. В конце июля власти сообщили, что договорились с компанией “ОККО” о приостановлении строительства АЗС по Ревуцкого, но те и не думали останавливать работы.