В Киеве 2 тысячи человек вышли на марш за права животных
2017-10-15 17:48
В Киеве 2 тысячи человек вышли на марш за права животных
Митингующие выступают за запрет меховых изделий.
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В Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных, который организован зоозащитной инициативе UAnimals, передает Rus.Media.
“Событие призвано объединить зоозащитное сообщество и заявить власти и общественности, что тысячи украинцев готовы бороться за гуманность и права животных. Мы выйдем для того, чтобы положить конец издевательствам над животными в цирках и сфере развлечений. А также призвать власти ввести действенные механизмы борьбы с живодерами и садистами, обратить внимание украинцев на гуманное отношение к животным”, – сообщили организаторы.
Марш стартовал с парка имени Тараса Шевченко и пройдет до улицы Грушевского. Многие кто пришел на марш со своими воспитанниками.