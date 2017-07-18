В каждой ОТГ может появиться инспектор труда
Правительство требует, чтобы в каждой объединенной общине появился инспектор труда. Он должен проверять систему оплаты труда, соблюдения ее минимальных гарантий, надлежащее оформление трудовых отношений и тому подобное.
Такая должность в штатном расписании исполнительного аппарата ОТГ предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2017 года № 295 «Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».
Как ввести такие должности и сколько их должно быть – обсуждали на совещании для представителей объединенных территориальных общин Черниговщины, которая состоялась в Черниговской областной государственной администрации.
Оказывается, в отличие от должностных лиц Гоструда, инспекторы труда будут осуществлять контроль только по трем приоритетным направлениям – по вопросам своевременной и в полном объеме оплаты труда, соблюдения минимальных гарантий в оплате труда, и надлежащего оформления трудовых отношений.
Интересно, что в то же время, по словам начальника Управления Гоструда в области Сергея Дорошенко, проверки Гоструда в области не отменяются, они будут проводиться параллельно. Будут проверяться и сами исполнительные органы советов относительно осуществления ими инспекционной деятельности по соблюдению законодательства о труде.
Решено, что ОТГ сначала проанализируют количество субъектов хозяйствования, которые будут подлежать проверкам в общинах. Это позволит определить количество необходимых инспекторов труда, ведь каждая штатная единица – это дополнительные финансовые расходы, которые должны быть еще и оправданными.
Источник: http://otg.cn.ua/
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