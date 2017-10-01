В Каталонии в столкновениях с полицией пострадали уже более 300 человек
2017-10-01 17:23
В Каталонии в столкновениях с полицией пострадали уже более 300 человек
Турулл сообщил,что возросло количество пострадавших во время столкновений в день референдума в Каталонии.
Количество пострадавших во время столкновений в день референдума в Каталонии выросло до 337 человек, передает Rus.Media.
Об этом заявил представитель правительства Каталонии Жорди Турулл, говорится в сообщении в Твиттере женералитату. “В столкновениях ранено 337 человек”, – говорится в сообщении.
Турулл посоветовал пострадавшим обратиться к полиции Каталонии для дачи показаний. Ранее сообщалось о 38 раненых среди мирного населения и 11 пострадавших силовиков. Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещен Испанией референдум о независимости автономии.
Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.
На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданное насилие и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.
Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешил избирателям голосовать на любом участке.