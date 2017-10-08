В Каталонии протестуют против независимости
2017-10-08 16:15
В Каталонии протестуют против независимости
Демонстранты скандируют Каталония – Испания и призывают отправить в тюрьму президента Каталонии Карлеса Пучдемона.
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Тысячи людей собрались в воскресенье в центре Барселоны, на протестах против планов каталонского правительства о отделения от остальной Испании, передает Rus.Media.
Люди собрались на центральной площади города, держа испанские и каталонские флаги.
Демонстранты скандируют “Каталония – Испания” и призывают отправить в тюрьму президента Каталонии Карлеса Пучдемона.
Протесты проходят через неделю после того, как в Каталонии состоялся референдум по отделению, который официальный Мадрид считает незаконным.
В понедельник должно состояться заседание каталонского парламента, на котором рассмотрят результаты референдума, на котором, по данным властей автономии, около 90% избирателей проголосовали за независимость.
Конституционный суд Испании запретил проведение сессии, однако депутаты все равно намерены провести заседание.
В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.