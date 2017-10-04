В Каталонии началась забастовка против полиции

despravda | 04.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-03 13:52

В Каталонии началась забастовка против полиции
Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев о протесты в Каталонии 3 октября.

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В Каталонии началась общенациональная забастовка, созванный профсоюзами в знак протеста против действий полиции в день референдума о независимости, передает Rus.Media.

Как сообщает El Pais, в связи с забастовкой будет осуществляться минимальное обслуживание пассажиров в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 17.00 до 20.00) в метро, ??автобусами и железной дорогой.

Кроме того, каталонцы начали блокировать дороги. По последним данным, было заблокировано уже 12 дорог.

Утром в Барселоне и Реусе тысячи людей пришли к нескольких полицейских участков.

С призывом выступили, в частности, сепаратистские объединения ANC и Omnium. К их инициативе намерены присоединиться футбольный клуб “Барселона”. “Клуб будет завтра закрыт. Ни одна из наших команд, включая юношеские, не будет проводить завтра тренировку”, – говорится в сообщении клуба в Twitter.

Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев о протесты в Каталонии 3 октября.

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