В Каталонии началась забастовка против полиции
2017-10-03 13:52
В Каталонии началась забастовка против полиции
Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев о протесты в Каталонии 3 октября.
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В Каталонии началась общенациональная забастовка, созванный профсоюзами в знак протеста против действий полиции в день референдума о независимости, передает Rus.Media.
Как сообщает El Pais, в связи с забастовкой будет осуществляться минимальное обслуживание пассажиров в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 17.00 до 20.00) в метро, ??автобусами и железной дорогой.
Кроме того, каталонцы начали блокировать дороги. По последним данным, было заблокировано уже 12 дорог.
Утром в Барселоне и Реусе тысячи людей пришли к нескольких полицейских участков.
С призывом выступили, в частности, сепаратистские объединения ANC и Omnium. К их инициативе намерены присоединиться футбольный клуб “Барселона”. “Клуб будет завтра закрыт. Ни одна из наших команд, включая юношеские, не будет проводить завтра тренировку”, – говорится в сообщении клуба в Twitter.
Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев о протесты в Каталонии 3 октября.