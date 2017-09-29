В Каталонии изъяли миллиона бюллетеней для референдума
2017-09-29 11:47
В Каталонии изъяли миллиона бюллетеней для референдума
Силовики изъяли около 100 избирательных урн.
Полиция Испании изъяла около 2,5 млн бюллетеней и 4 млн конвертов для голосования на референдуме о независимости в одном из городов Каталонии, пишет La Vanguardia со ссылкой на источники в полиции, передает Rus.Media.
Согласно ее данным, правоохранительные органы также изъяли около 100 избирательных урн. Фирма, у которой изъяли урны, утверждала, что они были приготовлены для выборов в футбольном клубе Барселона.
Ранее в сентябре служащие Гражданской гвардии Испании изъяли несколько миллионов бюллетеней для голосования на референдуме по самоопределению Каталонии.
Также сообщалось об обысках в ряде правительственных учреждений Каталонии.