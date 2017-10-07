В Карпатах выпал первый снег

despravda | 07.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-06 19:22

В Карпатах выпал первый снег
Горнолыжный курорт “Буковель” засыпало первым снегом.

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Зима таки близко!, передает Rus.Media.

Соответствующие фото и видео появились на странице “Буковеля” в Facebook. При этом відвідучі припоминают, что в прошлом году в эти дни тоже снежило.

Смотрите видео, как в Карпатах 5 октября падает снег:

Снег также выпал и на границе Воловецкого района Закарпатской области и Сколевского района Львовской области. Верхушки деревьев уже покрыло снежным слоем, а у подножия Карпат осадки переходят в дождь. Температура же воздуха снизилась до 5-6 градусов выше нуля.

Фото снега в горах с веб-камер “Буковеля”:

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