В кардиодиспансере появился реанимобиль
В Черниговском областном кардиодиспансере презентовали новый реанимобиль. Его приобрели при содействии народного депутата Валерия Давиденко. Машину скорой помощи укомплектовали всем необходимым и уже перевозили ней тяжелобольных. До появления этого автомобиля кардиологам приходилось рисковать жизнью пациента, перевозя его на стареньком и не приспособленном УАЗик. «Наличие такого реанимобиля позволяет транспортировать. Такого предоставить в обычной машине нельзя », – главный врач областного кардиодиспасеру Игорь Батог. И проблем в этом заведении слишком много. На дырявую крышу и древние окна работники жалуются уже несколько лет подряд. Имеют проект реконструкции. И областная власть почему-то нет средств. Обращались и к нардепам, которые баллотировались в этом округе. И к ним никто не приехал. Встречи с Валерием Давыденко радуются. «Мы вам очень-очень благодарны. Линолеум порван и склеенный скотчем », – заведующий физиотерапевтического отделения Нина Гончаренко. И хотя все эти вопросы в компетенции областной власти, нардеп обещал поддержать изготовленные медиками проекты. Ведь в своем округе Валерий Давиденко начал несколько программ, способствующих обновлению медицины на селе. «Я купил в каждую больницу по несколько аппаратов УЗИ – это улучшит качество обследования», – народный депутат Валерий Давиденко. Поздравил нардеп врачей с наступающим праздником медиков, которое в этом году будут отмечать 18 июня.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым