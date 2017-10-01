В Канаде мужчина с ножом напал на офицера и наехал на прохожих
2017-10-01 17:54
В Канаде мужчина с ножом напал на офицера и наехал на прохожих
Полиция расследует инцидент как террористический акт.
В канадском городе Эдмонтон мужчина напал с ножом на офицера, а затем на фургоне наехал на прохожих, в результате чего пострадали четыре человека, передает Rus.Media.
Согласно информации, сначала мужчина напал на офицера, а затем скрылся с места происшествия на белом фургоне. Вскоре его остановили полицейские с целью проверки документов. Нападавший попытался скрыться и наехал на пешеходов в ходе погони. От столкновения транспортное средство перевернулось.
Как отмечается, с транспортного средства был изъят флаг террористической группировки “Исламское государство”.
Сейчас 30-летний подозреваемый находится под стражей.
“Мы считаем, что мужчина действовал один”, – сказал начальник полиции Эдмонтона Род Кнехт. Он добавил, что офицер не получил серьезных повреждений, состояние четырех прохожих пока не известно.