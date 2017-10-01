В Канаде мужчина с ножом напал на офицера и наехал на прохожих

despravda | 01.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-01 17:54

В Канаде мужчина с ножом напал на офицера и наехал на прохожих
Полиция расследует инцидент как террористический акт.

В канадском городе Эдмонтон мужчина напал с ножом на офицера, а затем на фургоне наехал на прохожих, в результате чего пострадали четыре человека, передает Rus.Media.

Согласно информации, сначала мужчина напал на офицера, а затем скрылся с места происшествия на белом фургоне. Вскоре его остановили полицейские с целью проверки документов. Нападавший попытался скрыться и наехал на пешеходов в ходе погони. От столкновения транспортное средство перевернулось.

Как отмечается, с транспортного средства был изъят флаг террористической группировки “Исламское государство”.

Сейчас 30-летний подозреваемый находится под стражей.

“Мы считаем, что мужчина действовал один”, – сказал начальник полиции Эдмонтона Род Кнехт. Он добавил, что офицер не получил серьезных повреждений, состояние четырех прохожих пока не известно.

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