В Канаде авиалайнер столкнулся с беспилотником
2017-10-16 12:34
В Канаде авиалайнер столкнулся с беспилотником
Небольшой дрон столкнулся с пассажирским самолетом при заходе на посадку в Квебеке.
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В небе над Квебеком в Канаде небольшой беспилотник столкнулся с рейсовым пассажирским самолетом, который заходил на посадку, передает Rus.Media.
Министр транспорта Канады Марк Гарно сообщил, что в результате аварии никто не пострадал.
Инцидент случился в прошлый четверг, но известно о нем стало только сегодня. По словам министра, это первый подобный случай на территории Канады.
Хорошо подчеркнул, что действующие правила запрещают использование дронов на расстоянии ближе 5 км от аэродромов.
Этого не должно было произойти. Дрон не должен был находиться в том месте, – сказал он.
Министр добавил, что авария могла привести к более серьезным последствиям, если бы дрон столкнулся с кабиной или двигателем.
Чтобы исключить подобное в будущем Красиво пообещал в следующем году завершить процесс принятия новых законодательных регулирований сферы персональных дронов, которые определят минимальный возраст операторов и будут предусматривать требование обязательного составления письменного теста.