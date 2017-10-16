В Канаде авиалайнер столкнулся с беспилотником

despravda | 16.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-16 12:34

В Канаде авиалайнер столкнулся с беспилотником
Небольшой дрон столкнулся с пассажирским самолетом при заходе на посадку в Квебеке.

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В небе над Квебеком в Канаде небольшой беспилотник столкнулся с рейсовым пассажирским самолетом, который заходил на посадку, передает Rus.Media.

Министр транспорта Канады Марк Гарно сообщил, что в результате аварии никто не пострадал.

Инцидент случился в прошлый четверг, но известно о нем стало только сегодня. По словам министра, это первый подобный случай на территории Канады.

Хорошо подчеркнул, что действующие правила запрещают использование дронов на расстоянии ближе 5 км от аэродромов.

Этого не должно было произойти. Дрон не должен был находиться в том месте, – сказал он.

Министр добавил, что авария могла привести к более серьезным последствиям, если бы дрон столкнулся с кабиной или двигателем.

Чтобы исключить подобное в будущем Красиво пообещал в следующем году завершить процесс принятия новых законодательных регулирований сферы персональных дронов, которые определят минимальный возраст операторов и будут предусматривать требование обязательного составления письменного теста.

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