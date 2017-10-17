В каком возрасте бывает самый лучший секс
2017-07-13 08:55
В каком возрасте бывает самый лучший секс
Результаты удивили даже самих исследователей.
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Когда международная группа ученых взялась за самое увлекательное исследование своей жизни – выяснить, в каком возрасте у людей бывает самый лучший секс, в их планах, конечно же, было провести эксперименты на живых людях, передает Rus.Media. Ну так-то интереснее.
“Без шампанского, интимного полумрака и джаза? Ну уж нет!” – возмутились подопытные, поэтому исследователям пришлось довольствоваться только опросами. И они показали, что чем старше становится человек, тем выше его сексуальность. Зрелые мужчины и женщины более раскованы в постели и готовы к экспериментам. Плюс они активные покупатели секс-игрушек.
Выяснилась еще одна интересная тенденция. Респонденты моложе 40 лет заявили, что лучший секс у них был в 26 лет (женщины) и в 32 года (мужчины). А вот респонденты старше пятидесяти уверенно ответили, что пик наслаждения у них произошел в… 46 лет!
– Понятно, что точного возраста для лучшего секса назвать нельзя. Но считается, что мужчины достигают своего сексуального расцвета в 33 года, – комментирует сексолог Александр Вишанский. – Но это не значит, что потом сексуальная активность спадает. Просто 33 года – период, когда человек еще здоров физически, его гормональный фон стабильный и при этом он сформировался сексуально. В это время человек уже достаточно четко знает, чего он хочет. Он способен на полноценные отношения с противоположным полом, поскольку приобрел некоторый опыт и более или менее хорошо изучил женскую сексуальность. Здесь наступает тот самый момент, когда количество наконец переходит в качество. У женщин же пик активности приходится на 34 – 35 лет. И надо отметить, что у рожавших женщин спектр сексуальных ощущений выше, чем у нерожавших.