В каком месяце ваш мужчина родился – таким и будет с ним всю жизнь!
2017-09-20 16:22
В каком месяце ваш мужчина родился – таким и будет с ним всю жизнь!
С тех пор, как люди начали осознавать свою жизнь, с тех пор ищут связь между судьбой и датой рождения.
Одни верят в знаки зодиака, китайский гороскоп, а третьи – в календарь друидов. Научного объяснения этому поверью нет, но что мы знаем точно – в первый месяц жизни у человека формируется связь с окружающей реальностью, а в подсознании закладываются основные привычки, передает Rus.Media.
Январский человек
Январские мужчины – личности большой силы воли, индивидуалисты. Его трудно не заметить. Быстро схватывает суть явлений. Надежный, на него можно положиться. Всегда дает искренние дружеские советы. Нетерпеливый. Не верит в судьбу, считает, что жизнь зависит только от него самого. Прямолинейный, не умеет врать.
В его натуре есть что-то непосредственное, что сразу бросается в глаза. Его или любят, или ненавидят, середины нет. Не всегда хорошо разбирается в людях, не видит нюансов в человеческом характере. У него блестящее аналитическое мышление. Далеко не каждый может с ним ладить. По отношению к нему следует проявлять больше терпения и меньше высокомерия. Он спокойный, стабильный, уравновешенный в работе. Ему можно поручать все самое сложное, он справится. Очень практичный, умеет жить на свои доходы. Избегает раздражающих и шумных людей.
Он часто ставит под угрозу свои отношения с близкими людьми. Всегда был предусмотрительным в деловых отношениях, но с близкими может ссориться по пустякам. В работе не переусердствовал, если не видит своей выгоды. В свободное время любит строить планы на будущее, заниматься интеллектуальной деятельностью.
Февральский человек
Февральский мужчина с сильным характером и чувствительный. Быстро думает, и любит решать моментально какие бы то ни было вопросы. Проблемы жизни и работы постоянно беспокоят его. У него развитое воображение, сердечность и чувствительность. Иногда лишен артистизма и артистического вкуса, философский ум и способности к математическому анализу.
В общении упрямый, в работе не любит слушать ничьих советов; к счастью, редко защищает безнадежные идеи. Одевается скромно, без шика, но если ему требуется много денег, он всегда может заработать. Его способности раскрываются после тридцати лет. Любит быть активным общественным деятелем, священником, воспитателем.
Семья для него – это святыня. В любви он также честный и скромный, недостаточно решительный течение всей жизни.
Мартовский человек
Мартовский человек наделен приятными манерами. Прекрасно владеет собой, его трудно вывести из равновесия. Стремится к постоянному самосовершенствованию, имеет хорошо развитый интеллект. Трудно идет на компромиссы, не переносит авантюр. Честолюбив, ему не безразлично мнение общественности. Тяжело переносит критику в свой адрес, долго переживает незаслуженное обвинение в чем-либо. Кто мудр, легко находит правильные решения, действует быстро, стремительно. Им руководит стремление к успеху. В плохом настроении может вспылить, наговорить резкостей, что ему обычно не свойственно, потом долго корит себя за несдержанность.
Стремится к самовыражению, проявляет неистощимую фантазию и изобретательность в деле. Его интеллект и умение логически мыслить побеждают эмоциональную сторону натуры. К лидерству не стремится, но управлять в срочных и решающих делах лучше него никто не сможет. В экстремальных условиях всегда собранный, решительный, легко находит правильное решение. К чужому мнению в таких ситуациях не прислушивается, опасаясь потерять драгоценное время. Успех ему уже обеспечен и тем, что противная сторона не готова к такому стремительному натиску.
Апрельский мужчина
Апрельский мужчина доброжелателен, многословие для него не характерно, человек дела. Хотя в детстве он не верховодит ватагой мальчишек, но за советом они почемуто всегда обращаются к нему.
В зрелом возрасте выделяется старательностью во всех делах, с нескрываемым наслаждением занимается кропотливой работой; в тех видах деятельности, что ему приходится в своей жизни испытать, стремится к совершенству. Чем бы он не начал заниматься, рано или поздно лучше всех будет знать свое дело: на заводе он – незаменимый мастер, в преподавании – опытный наставник, в спорте – терпеливый тренер, в бизнесе – обязательный партнер. Никогда не отказывается от выполнения общественных нагрузок. Честолюбив, и это помогает ему при имеющихся деловых качествах добиваться хорошего положения в обществе.
Есть у него черта в характере, которую ценят все тещи, – покладистость, почти всегда спокойный, основательный, трудолюбивый и добросовестный. Уступает жене в пустяках, но в вопросах серьезных проявляет такую твердость, что те, кто его близко знает, даже не пытаются его переубедить.
У женщин больше всего ценит чистоплотность. Не дай Бог появиться перед ним в засаленном фартуке: промолчит, но обязательно даст понять, что это ему крайне неприятно. В конфликтах жены с окружающими всегда берет ее сторону, даже если она и не права. Не ревнивый, хотя иногда жена может долго водить его за нос.
Майский мужчина
Главное в его характере – быстрота реакции, умение схватывать суть дела на лету. Его живая натура не терпит проволочек в делах. Добрый к окружающим, с особой теплотой относится к родственникам. Как правило, счастлив в работе. Но если начинается полоса неудач, то одна неудача следует за другой. Нетерпение толкает его к желанию управлять, делать все на свое усмотрение. Самоуверенный, но не настолько, чтобы не уметь рассчитать свои силы. С одной стороны, в его характере – неистощимый юмор и веселый нрав, с другой – цинизм и раздражительность.
Жизнь для него редко бывает скучной и пустой. Он общительный, независимый. Обладает аналитическим складом ума. Упрямый, всегда поступает так, как считает нужным. Преданный товарищ, на него можно положиться. Пытается помочь, а не утопить товарища по службе. Большой труженик. Болезненно переносит безразличие к своей персоне, особенно со стороны начальства. У коллег пользуется авторитетом, их отношения базируются на взаимопонимании. Всегда идет навстречу ближнему.
Интеллектуальная сторона жизни интересует его гораздо больше, чем жизненные проблемы. Острый на язык. Основным его недостатком является чрезмерное упорство, порой доходящее до консерватизма, некоторое недоверие, стремление все делать самому: убежден, что лучше него не сделает никто, а исправлять чьи-то ошибки у него нет времени.
Июньский мужчина
Человек, который родился в июне – индивидуалист. Игнорирует общественное мнение. Осознает свое превосходство над окружающими, умение влиять на коллектив. От ощущения собственной силы в нем нет ни капли злости и зависти. Знает, чего хочет и как этого добиться. Иногда оказывается жертвой собственных ошибок.
Дипломатический, находит выход из любого затруднительного положения. Хорошо знает психологию людей, с которыми общается, обладает редким даром понимания человека. Многие доверяют ему самые сокровенные тайны. Никогда не теряет терпения, хорошо владеет собой.
Много читает, хорошо разбирается в широком спектре жизненных проблем. В коллективе пользуется авторитетом и уважением. Настроение его часто меняется, но это никак не отражается на окружающих. Сообразительный, обладает живым характером. Его разговорчивость зависит от того, с кем общается. Всегда трезво мыслит, объективный. Чувство коллективизма сильно развито, всегда спешит на помощь ближнему.
Друзья ценят его рассудительность и беспристрастность. Свободолюбивый, не терпит чьей-либо опеки. Прекрасный собеседник, его ум и обаяние производят впечатление. Энергичный, быстрый в работе. Не любит обращаться к врачам, большую часть времени находится на работе, болеть ему некогда.
Июльский мужчина
Июльский человек спокоен, терпелив, невозмутим. Наблюдательный, внимательно следит за психологическим состоянием окружающих. Нервная система несколько неуравновешенна, и это мешает ему действовать последовательно. Разумно упрямый. Вынослив, может добиться хороших результатов жизни.
Способен подмечать малейшую неискренность в словах и поступках своих друзей, коллег. Он немного наивный и доверчивый, в результате чего иногда попадает в нежелательные ситуации, последствия которых не может вовремя предусмотреть. Воспринимает мир слишком схематично, по-книжному. Для него существуют только черная и белая краски.
Активно привлекается к общественной деятельности, создает всевозможные общества. Если он и склонен переоценивать свои возможности, то это компенсируется умением увлечь и повести за собой коллектив.
Августовский мужчина
Августовский мужчина натура удивительно цельная, мужественная. Хотя частенько раздражается по пустякам. Одевается изысканно. Примерный муж, отличный семьянин. Любит детей и уделяет им много внимания.
Этот человек настойчив в выполнении поставленной цели. Многие черты характера наследуются от матери. Трудно сходятся с людьми, но расстаются просто и не жалеют об этом. Всегда за себя могут постоять.
Характер стабильный, уравновешенная нервная система. Коммуникабельный, в общении справедливый и добродушный. Стремится к новым впечатлениям, смене эмоций. Трезво мыслит, умеет брать ответственность на себя. Обладает огромным талантом и практическим опытом.
Любит производить хорошее впечатление. Умеет красиво и модно одеваться, имеет хороший вкус. В хорошем костюме чувствует себя более уверенно и комфортно. Не любит серый цвет. Обладает острой восприимчивостью, быстро схватывает суть дела. Может быть прекрасным руководителем, легко и непринужденно отдает приказы, уверен в их правильности. Не любит несколько раз повторять одно и то же. Обладает развитым интеллектом, гибким умом. Внимательно выслушивает каждое предложение, но не торопится.
Сентябрьский мужчина
Сентябрьский мужчина умный, интеллектуальный, стремится доминировать в обществе друзей и близких. Способный к дипломатической карьере. В интеллектуальном отношении превзойдет многих при условии, если сможет воспитать в себе силу характера и воли, чего особенно не хватает рожденным в июле. В сложных ситуациях может проявить характер. По натуре идеалист.
Хороший организатор и руководитель, но следует защитить его от лести, которая очень вредит. В своих подчиненных он заслуживает признания. В любое дело вкладывает слишком много страсти, пожалуй, даже больше, чем нужно для достижения цели. Обладает прекрасным логическим мышлением. Благополучия и материального достатка добивается сам.
Неудержимо стремится к разнообразию, готов на все, лишь бы нарушить монотонность своей жизни. Его интеллектуальная активность настолько интенсивна, что должна находить выход, устремляясь одновременно в различные сферы деятельности. Свободное время любит проводить у телевизора; испытывает необычайное наслаждение, роясь в библиотечных подшивках газет и журналов и выискивая что-то интересное, чтобы удивить друзей и коллег своими знаниями.
Очень привязан к семье.
Октябрьский мужчина
Октябрьский человек обладает огромной душевностью при развитом уме и сильном скептицизме. Хорошо развиты интуиция и логика. Не всегда дипломатичный и гибкий, его непримиримость доставляет ему много хлопот. Он мог бы добиться большего, если бы признавал компромиссы. Не может быть зависимым от кого-то, не выносит никаких ограничений, искренний в эмоциях. В других людях уважает независимость и самостоятельность мышления. Приветлив и гостеприимен, верен в дружбе. По натуре консерватор.
Хотя и способен на бескорыстные поступки, всегда помнит о своей выгоде и все внимание концентрирует на личных проблемах. В конкретных делах мыслит ясно, по-деловому. Является человеком действия, относится к числу тех, кто независимо от обстоятельств всегда остается в выигрыше. К новым идеям относится осторожно, с определенной долей скептицизма.
Не выносит долгих разговоров по телефону. В любви отличается большой порядочностью, не стремится к переменам и с недовольством относится к изменам других. Личные чувства в его представлении – прежде всего ответственность и определенные обязательства. Если он поставлен перед выбором – любовь или долг, как правило, выбирает второе.
Ноябрьский человек
Ноябрьский человек дипломатичный, вдумчивый, серьезный в делах. Очень пунктуален. Превыше всего ценит порядочность. Обладает даром ладить с людьми разных убеждений и возрастов. Но в споре горяч, ему непременно нужна победа.
Счастливый, совсем не думает о карьере – она складывается сама собой. Он принимает это как должное. Иногда ему хочется побыть в одиночестве, тогда он замыкается в себе, становится молчаливым. В такие минуты он рассеян, даже ни один увлекательный спор не может его расшевелить. Но проходит время – и снова он общительный, жизнерадостный, неутомимый весельчак. Никогда не изменяет своим благородным идеалам. Тепло и сердечно относится к людям. Не терпит давления становится упрямым, никому не позволит навязывать свою волю.
Отдает предпочтение серьезным чувством, дающие ощущение стабильности. Ценит спокойствие в семье. Отношения с детьми дружеские. Любит работать с детьми, может быть преподавателем, тренером, руководителем кружка. Не любит разъезжать, но ориентируется в любом городе прекрасно.
Человек, который родился в декабре
Декабрьский мужчина трудолюбивый и чрезвычайно работоспособен. Любит новшества на производстве, изменения в личной жизни. Ли не откладывает в долгий ящик самую сложную работу. То, что другие будут выполнять длительное время, ему удается сделать за несколько дней. Не умеет сидеть сложа руки.
С энтузиазмом берется за все, что интересует его, умеет качественно выполнять любую работу, что создает авторитет среди коллег.
В общественных отношениях не выносит однообразия, не терпит монотонности в работе, часто ему не хватает терпения довести такую работу до конца Стремится обеспечить себе положение в обществе. Не на последнем месте в его жизни и материальное благосостояние. Верный своим убеждениям, неохотно меняет профессию. Если у него есть хобби, то на всю жизнь. Не склонен к разочарованиям в этой области. Очень любознательный и внимательный.
Просчитывает все на много ходов вперед.
Стремится материально ни от кого не зависеть. Внимательный человек, старается обеспечить семью всем необходимым, предпочитает, чтобы жена занималась только воспитанием детей.
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