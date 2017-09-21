В каком месяце родилась твоя женщина -такое и будет с ней жизни!
2017-09-21 17:54
В каком месяце родилась твоя женщина -такое и будет с ней жизни!
Много людей верят в знаки Зодиака, но психологи говорят, что вы можете судить о характере человека (особенно женщины!) по месяцу ее рождения.
Дополнительные черты характера определяются за месяцем рождения.
Если вы родились в Январе
Дамы, которые родились в январе, отличаются невероятной настойчивостью, амбициозностью и стремлением к порядку. Они очень серьезно относятся к отношениям и жизни, довольно консервативны в своих взглядах.
Иногда эти женщины бывают слишком критичны или даже «придирчивые», но это только потому, что они действительно хотят для вас лучшего. При этом надо помнить, что свои собственные чувства они предпочитают молчать.
Январские женщины позволяют приблизиться к себе только тем людям, которых они любят и находятся с ними на одном интеллектуальном уровне. Плюс ко всему, если вы хотите быть близки с ними, вам лучше иметь такие же, как у них, взгляды на жизнь.
Женщины, рожденные в Феврале
Очень романтические. Главное — относиться к ним с определенной долей терпения.
Не каждый мужчина может понять загадочную душу. Не каждый понимает, в чем причина их постоянно меняющегося настроения. Но таким женщинам и не нужен «каждый». Им нужен такой же, особый.
Женщины, рожденные в феврале, отличаются от других также странным воображением и способностью к абстрактному мышлению.
И еще. Вы должны это знать. Если вы хотя бы раз, хотя бы совсем на немного, обманите их — вы больше никогда не увидите их снова.
Мартовские женщины
Женщины, рожденные в марте, обладают сильной харизмой и обаянием. Они очень верные, поэтому обычно им доверяют самые сокровенные секреты.
Эти верные и преданные натуры влюбляются с трудом, их очень легко расстроить одним неверным словом или ложным суждением. С другой стороны, мужчины они выбирают один раз и навсегда. Потому что мартовские люди — однолюбы.
Апрельские женщины
Те, кто родился в апреле, — прирожденные дипломаты. Они коммуникабельны, легко находят общий язык с любым человеком. Их единственным недостатком можно считать разве что привычку время от времени себя жалеть.
Но вы должны также помнить о том, что апрельские женщины очень ревнивы, а любая ссора на этой почве — настоящий взрыв эмоций. Так что лучше не давайте повода! А если вдруг скандал все же началась, попробуйте не раскручивать его, а тушить. Или просто уйдите из комнаты.
С другой стороны, апрельская женщина лучше других знает, что такое наслаждение. Она действительно сделает вас самым счастливым мужчиной на Земле.
Но свою душу они открывают только тем, кто заслуживает их доверия. И кто сделает все, чтобы его не потерять.
Майские женщины
Май — это месяц, когда рождаются упорные и преданные своим убеждениям женщины. У них есть сильный внутренний моральный компас, и они никогда не нарушают его указания.
Внешне такие женщины обычно очень привлекательны, что, правда, сочетается с их достаточно сложным характером.
Такие женщины опасны для любого мужчины, который влюбляется в них. Потому что если они не испытывают чувств в ответ, это будет трагическая, возможно, роковая любовь.
Если у вас когда-нибудь будет роман с женщиной, которая родилась в мае, можете быть уверены: вы будете помнить ее всю жизнь.
Женщины рожденные в Июне
Это очень интересные девушки, их главные черты — общительность и страсть к творчеству. А их главный недостаток — в том, что они всегда говорят то, что думают. И никогда не подбирают слова!
Им почему-то кажется, что всегда лучше сказать правду в лицо, а не говорить о ней за спиной. Так-то оно так, только наши прекрасные дети июня не всегда отдают себе отчет в том, как сильно могут задеть чувства других людей.
Кроме того, необходимо учитывать, что в любви такая женщина — достаточно опасный игрок. Мужчины в их руках часто становятся игрушками. Так что помните об этом, когда будете знакомиться. А то и опомниться не успеете, как попадете в ловушку самоотверженной любви.
Июльские женщины
Женщины, рожденные в июле, от всех прочих отличаются своей предельной искренностью и откровенностью с близкими. Для всех остальных они загадочные, красивые и очень умные, хотя и недоступны.
В повседневной жизни они могут избегать конфликтов и до последнего момента пытаются остаться вежливыми.
В общем, они прекрасны! Но помните: если вы хотя бы однажды их обманете, по любому поводу, вы потеряете их навсегда! Такие принцессы никогда не прощают лжи!
Августовские женщины
Эти люди — уникальное сочетание эгоцентризма и огромного сердца. Мужчинам на самом деле лучше не связываться с такими дамами, потому что в отношениях она всегда победит. Редкий бриллиант мужского пола может прожить жизнь с женщиной августа и при этом не заметить, что провел ее под каблуком.
Женщины, рожденные в августе, имеют исключительное чувство юмора, но крайне не любят, когда шутят над ними.
Они всегда хотят быть в центре внимания и никогда не страдают от недостатка мужского уважения. Потому что в их присутствии мужчины всегда теряют голову.
Сентябрьские женщины
Если вы женщина и родились в сентябре, это означает, что ваши главные качества — доброта, дисциплинированность и внешняя природная красота.
Что касается отношений с мужчинами, то главное для вас — верность. Стоит вас предать один раз, вы уже никогда не забудете.
Так что конечно по жизни вы очень осторожны, закрыты и, к сожалению, немного мстительные. Вы хотите, чтобы отношения с вами были длинными, очаровательными и «на всю жизнь». Мужчины, которые ищут женщину на одну ночь, могут сразу проходить мимо!
С другой стороны, сентябрьские женщины достаточно критичны в своих суждениях и оценках, а потому имеют очень высокие ожидания в отношении своих партнеров. Победит тот, кто докажет ей свою исключительность!
Октябрьские женщины
Женщины, рожденные в октябре, отличаются сильным и непоколебимым характером. Они очень эмоциональные, но никогда не станут плакать на глазах у других людей.
А еще они очень умные. Достаточно умны для того, чтобы не раскрывать свою душу перед каждым. Потому что знают: люди склонны злоупотреблять властью, которую они получают на другими.
Другие женщины очень часто ненавидят их, потому что завидуют. Они всегда получают лучших мужчин и проживают достойную жизнь.
Ничего не поделаешь, такова их природа.
Ноябрьские женщины
Эти дамы всегда будут на шаг впереди других. Они активные, последовательные, легко распознают ложь. Поэтому играть на чувствах этих женщин категорически нельзя! Конец таких грязных затей всегда будет худшим.
С другой стороны, они — настоящий огонь! С ними никогда не бывает скучно. Вы никогда не сможете обвинить их в недостатке амбиций.
Главное, помните: никогда не спрашивайте их мнение по любому поводу, если не готовы услышать правду.
Декабрьские женщины
Дамы, которые родились в декабре, отличаются крайне нетерпеливым характером и невероятной изобретательностью. К счастью, они при этом от природы еще и очень счастливы. Какой бы не была ситуация, они всегда выйдут из нее победителем!
А еще эти женщины лучше всех других знают, как поднимать настроение своим мужчинам. Их секрет — открытое сердце.
Жизнь их не пугает. Рано или поздно они всегда получают то, чего хотели.
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