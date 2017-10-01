В какой руке держать смартфон, чтобы он лучше работал? Оказывается, это важно!
2017-09-30 20:46
В какой руке держать смартфон, чтобы он лучше работал? Оказывается, это важно!
Оказывается, это важно!
В недавнем исследовании, проведенном по поручению Совета северных стран под руководством профессора Герта Фролунда Петерсена из университета в Ольбурге (Дания), был поставлен эксперимент с различными моделями смартфонов, передает Rus.Media.
В результате выяснилось, что эффективность антенны зависит от того, в какой руке держать телефон и к какому уху прикладывать.
Вот как выглядит таблица мощности работы смартфонов в разных руках.
Данные в децибел-миливаттах
Нет, это не дискриминация левшей, это скорее технологическая недоработка. Все зависит от расположения антенны внутри телефона. Как видно из таблицы, Lumia одинаково хорошо работает в двух руках, Samsung — в левой, а iPhone исключительно в правой. Но в целом ситуация такая, что комбинация «правая рука + правое ухо» является наиболее выигрышной.
Поэтому в следующий раз, когда переносишь телефон от одного уха к другому и тебе покажется, что твоего собеседника стало хуже слышно, не нужно бежать к Лору, все дело в смартфоне.