В каких случаях мед опасен для здоровья
2017-09-29 13:26
В каких случаях мед опасен для здоровья
Израильские врачи предупреждают.
Минздрав Израиля запрещает давать мед детям до 1 года – за опасности ботулизма, передает Rus.Media.
К чести ведущих производителей меда в Израиле, они не пишут на этикетках, что он полезен. Обычно ограничиваются надписью “чистый пчелиный мед” (“дваш тиви тахор”). Но при этом все еще есть люди, которые утверждают, что мед – оздоровительное средство.
Их аргументы такие: мед не так калориен, как сахар, – всего 304 калории на 100 г против 400 в сахара. Приписывают ему антисептические свойства, способность заживлять раны, подавлять размножение бактерий. Другие воспевают его якобы имеющуюся способность укреплять иммунитет. Давайте разберемся.
Во-первых, далеко не все натуральное полезно. Например, бледная поганка вполне натуральная, а о ее полезности для здоровья можно поспорить с заранее известным результатом.
Из организма пчелы мед может попасть патогенный микроб клостридий ботулинум, которая вызывает у детей смертельно опасную болезнь – ботулизм. Минздрав Израиля запрещает давать детям до 1 года мед – именно по этой причине. В 2014 году в больнице “Каплан” в Реховоте попал малыш в возрасте 7 месяцев, больной ботулизмом. Ребенок находился в критическом состоянии.
Ботулизм начинается с “невинного” поноса и рвоты, потом они меняются запором из-за паралича нервной системы кишечника. На следующем этапе появляется двоение в глазах, тяжесть в фокусировке взгляда, падение кровяного давления, проблемы с глотанием. Ботулизм лечится введением противоядия, однако в тяжелых случаях или при затягивании с помощью может закончиться летальным исходом.
Во-вторых, если мед уничтожает бактерии, почему при болезнях пчел приходится применять антибиотики?
Так, пчелы тоже болеют. В феврале 2012 года в Канаде изъяли из продажи израильский мед с пасеки “Линн”, которая находилась под контролем
всех поженних органов, включая Совет по меду.
Канадцы обнаружили там следы антибиотиков из группы сульфаниламидов, которые могут быть опасными для людей с аллергией на них. Владельцы пасеки “Линн” тогда провели расследование, спросили у канадцев образцы из забракованной партии, но так и не получили их. Конкретный антибиотик к тому времени в Израиле уже 10 лет как не применялся, мед из той партии в Израиле не продавался. История так и осталась загадкой.
В-третьих, мед очень калорийный и повышает уровень сахара в крови. 304 калории на 100 г – это немало. По сравнению с мясом, например, мед в 2 раза калорийнее. Израильский діабетолог профессор Итамар Раз рекомендует существенно ограничить потребление меда из-за высокого содержания сахаров – глюкозы и фруктозы. Первый вид сильно повышает уровень сахара в крови, а второй способствует повышению уровня жиров в крови и провоцирует начало диабета II типа (диабета пожилых).
В рекомендациях к празднику Рош ха-Шана минздрава Израиля советует при проведении традиционного ритуала погружения яблоки в мед ограничиться небольшой порцией. А в другое время года – снизить употребление сладкого в любом виде, включая мед, силан (финиковый мед), кленовый сироп и кукурузный сироп.
В-четвертых, токсикологи предупреждают, что вместе с нектаром пчела собирает с цветов и попали на них пестициды. К тому же ядовитым может оказаться и нектар некоторых цветов. В Новой Зеландии уже были случаи смертельного отравления медом, в котором содержался токсин тутин из нектара цветов местного растения кориария (“туту” на языке маори).
Все сказанное не означает, что надо немедленно исключить мед из рациона. Но и слишком увлекаться им тоже не стоит.