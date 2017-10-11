В Кабмине сообщили, когда стартует выплата пересчитанных пенсий
2017-10-10 21:55
В Кабмине сообщили, когда стартует выплата пересчитанных пенсий
В целом по Украине повышенные пенсии получат свыше 9 млн пенсионеров.
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Выплата пересчитанных пенсий в Украине, согласно закону о пенсионной реформе, который Верховная Рада приняла 3 октября, начнется 11 октября, сообщается на странице Правительственного портала в Facebook, передает Rus.Media.
“Уже с 11 октября стартует инициированная правительством пенсионная реформа. Все пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что пенсионерам, независимо от года выхода на пенсию, пенсии будут пересчитаны с учетом более высокого показателя заработной платы. В целом по Украине повышенные пенсии получат свыше 9 млн пенсионеров.
Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимального страхового стажа для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что перерасчет пенсий начнется сразу же после подписания закона президентом Украины Петром Порошенко. Он также добавил, что уже разработано и протестировано программное обеспечение, с помощью которого будут автоматически пересчитаны пенсии. Минимальная пенсия в Украине составляет 1 452 грн.