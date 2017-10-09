В Кабмине допускают подорожание газа для населения
2017-10-09 14:55
В Кабмине допускают подорожание газа для населения
Министерство энергетики и угольной промышленности допускает подорожание газа для населения на 18%.
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Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% – до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС), в условиях действующего ценообразования, которое определено постановлением Кабинета министров о спецзобов’язання на рынке газа, передает Rus.Media.
Об этом говорится в презентации министерства, опубликованном на странице ведомства в соцсети Facebook.
“По состоянию на 1 июля 2017 года цена газа с 1 октября 2017 года должна составлять 5815,49 грн без НДС, что на 17,6% больше текущей цены”, – отмечается в презентации. Также сообщается, что Минэнергоугля предлагает не допустить роста цен на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов.
“Предложения для прохождения сезона 2017/2018: сохранить уровень цен на газ на уровне 2017 года для недопущения увеличения стоимости производства тепла, роста задолженности и количества субсидиантов до критической отметки 90%”, – говорится в презентации. Министерство считает необходимым изменить принцип ценообразования на газ, который продает Национальный нефтегазовый холдинг “Нафтогаз Украины” и его дочерняя компания “Укргаздобыча”. В Минэнергоугля предложили два варианта цены на газ от “Укргаздобыча”: 3670 грн за тыс. куб. м (формула “хаб минус”); 5 016 грн за тыс. куб. м (формула “хаб нуль”).
Как сообщалось, ранее в “Нафтогазе”, в соответствии с действующими правилами, которые установлены постановлением Кабмина №187, был произведен расчет стоимости цены газа для населения на отопительный сезон в 2017-2018 годах. По этим расчетам, стоимость “голубого” топлива для населения должна вырасти на 19%. В свою очередь в Минэнерго заявили, что оснований для роста цены на газ для населения в следующем отопительном сезоне нет. Также, 17 августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин не будет повышать цены на газ для потребностей населения и теплокоммунэнерго на период отопительного сезона 2017-2018 годов. Из-за отсутствия опубликованной министерством новой цены на газ, “Нафтогаз” с 1 сентября 2017 года начал заключать договоры на поставку газа в отопительном сезоне 2017-2018 годов по цене на газ, которая действовала по состоянию на 1 апреля 2017 года.
Справка. Постановление Кабмина №187 предусматривает, что “Нафтогаз” выкупает весь газ, который добывают его дочерние компании “Укргаздобыча” и “Черноморнефтегаз”. Это топливо, совместно с импортным газом, является ресурсом для гарантированных поставок газа для нужд населения. Госхолдинг обязан продавать этот газ через посредников – частных компаний облгаз-сбытов, пакетом акций которых (многих из них) владеет бизнесмен Дмитрий Фирташ.