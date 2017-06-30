В «Янтарній кошке» подрезали парня

magictr | 30.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Драка с участием 5 человек произошла ночью возле черниговского ночного клуба «Янтарная кошка».

Из собственных источников ЧЕline стало известно, что неизвестный мужчина несколько раз ударил ножом жителя областного центра, 1993 года рождения.

Парня с проникающими ранами живота, повреждением желудка и резаными ранами левого бедра доставили в Черниговскую городскую больницу № 3.

По данному факту открыто уголовное производство.

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