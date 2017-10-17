В Израиле по-новому стали делать кесарево
2017-10-17 16:47
В Израиле по-новому стали делать кесарево
Без швов и тяжелой реабилитации.
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Израильские врачи провели первые успешные операции кесарева сечения по новой методике, передает Rus.Media.
Как сообщает Обозреватель, швы и сложная реабилитация уже в прошлом, ведь рану запечатывают біоклеем – без внешней повязки, скобок и швов.
Благодаря новой методике, молодая мама может ходить уже через 4-5 часов после рождения ребенка. Преимущество нового метода еще и в том, что уже не нужна катетеризация мочевого пузыря и проникновение в брюшную полость. А это значительно сокращает риск эмболии околоплодными водами и повреждения кишечника.
Новый метод проведения операции кесарева сечения уже применили к трех рожениц. Для одной из них это были вторые роды. Молодая мама отметила, что после первой, традиционной операции, она больше месяца чувствовала себя не комфортно. А в этот раз смогла ходить уже через три часа после рождения малыша.