В Израиле археологи обнаружили уникальную находку
2017-10-06 18:18
В Израиле археологи обнаружили уникальную находку
Археологи раскопали древний город.
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Считалось, что город, который относится к эпохе Первого Храма (X-VI вв. к н. е.), было полностью разрушено землетрясением в 748 году, пишет Rus.Media.
Израильские археологи обнаружили древний город во время раскопок у поселка Бейт-Эль в Самарии, передает Jewish Press. Сейчас здесь расположена тренировочная база израильской армии.
“Это удивительное открытие. Мы нашли ключи от дверей жилых домов, инструменты, которые использовались евреями, и строения, которые относятся к тому периоду”, — цитирует агентство археолога Евгения Ахароновича.
В византийский период здесь селились христианские монахи. Археологи обнаружили церковь, трапезную и баню. В VII веке христиан с этой территории выгнали мусульмане. От того периода остались склады с бочками из-под оливкового масла.
По мнению многих ученых, между современным поселком Бейт Эль и арабским селом Бейтин находился бет-элу, один из крупнейших городов Древнего Израиля.