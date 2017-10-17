В Италии нашли повешенной девушку с Украины
17.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-17 23:14
В Италии нашли повешенной девушку с Украины
Украинка потерялась еще 8 октября.
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В Италии сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 19-летней Марии Искры из Украины, передает Rus.Media.
Девушка исчезла в итальянском городе Купрамонтана. По предварительной версии, причиной смерти девушки называют самоубийство.
Тело пропавшей украинки обнаружили на дереве, подвешенный на шарфе. Тело удалось обнаружить благодаря специально обученным собакам.