В Испании участница конкурса красоты упала в бассейн на дефиле (видео)

despravda | 27.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-26 21:55

В Испании участница конкурса красоты упала в бассейн на дефиле (видео)
Мраморная поверхность дорожки, по которой шли участники представления сыграла злую шутку с Пилар Мгаро.

Участница испанского конкурса красоты Miss Universe Spain 2017 не смогла удержаться во время разворота на дефиле и упала в бассейн, передает Rus.Media.

Мраморная поверхность дорожки, по которой шли участники представления сыграла злую шутку с Пилар Мгаро. Она выполняла стандартный разворот на 360 градусов, но поскользнулась на зеркальной поверхности и попала в бассейн. На спасение красавицы тут же бросился представитель службы администрации конкурса. Девушка немного испугалась и вымокла. Ее вскоре посадили на бортик бассейна. Ее соперницы тепло и эмоционально поддержали оступившуюся модель.

Сама Пилар в этой ситуации не пострадала, а вот ее положение на конкурсе пошатнулось. Титул королевы ей не достался – его получила другая конкурсантка, София дель Прадо.

Но с другой стороны, девушка получила известность благодаря видео на Youtube, уже посмотрели около 70 тысяч зрителей. Подписчики канала оставляют подбодряющие комментарии и восхищаются красотой девушки.

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