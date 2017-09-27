В Испании участница конкурса красоты упала в бассейн на дефиле (видео)
2017-09-26 21:55
В Испании участница конкурса красоты упала в бассейн на дефиле (видео)
Мраморная поверхность дорожки, по которой шли участники представления сыграла злую шутку с Пилар Мгаро.
Участница испанского конкурса красоты Miss Universe Spain 2017 не смогла удержаться во время разворота на дефиле и упала в бассейн, передает Rus.Media.
Мраморная поверхность дорожки, по которой шли участники представления сыграла злую шутку с Пилар Мгаро. Она выполняла стандартный разворот на 360 градусов, но поскользнулась на зеркальной поверхности и попала в бассейн. На спасение красавицы тут же бросился представитель службы администрации конкурса. Девушка немного испугалась и вымокла. Ее вскоре посадили на бортик бассейна. Ее соперницы тепло и эмоционально поддержали оступившуюся модель.
Сама Пилар в этой ситуации не пострадала, а вот ее положение на конкурсе пошатнулось. Титул королевы ей не достался – его получила другая конкурсантка, София дель Прадо.
Но с другой стороны, девушка получила известность благодаря видео на Youtube, уже посмотрели около 70 тысяч зрителей. Подписчики канала оставляют подбодряющие комментарии и восхищаются красотой девушки.