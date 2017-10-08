В Испании тысячи людей вышли на митинги за единство
2017-10-07 20:26
В Испании тысячи людей вышли на митинги за единство
Отмечено, что 10 тысяч человек вышли на митинг в Мадриде, в то же время в каталонском городе Барселона собралась демонстрация с призывом к политическому диалогу. Люди держат плакаты с надписями: “Испания является лучшей, чем ее лидеры” и “Давайте поговорим”.
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В столице Испании Мадриде проходят митинги за единство после спорного референдума о независимости испанской провинции Каталонии, который состоялся 1 октября 2017 года, передает Rus.Media.
Отмечено, что 10 тысяч человек вышли на митинг в Мадриде, в то же время в каталонском городе Барселона собралась демонстрация с призывом к политическому диалогу. Люди держат плакаты с надписями: “Испания является лучшей, чем ее лидеры” и “Давайте поговорим”.
Вместе с тем предприниматели продолжают сворачивать бизнес в каталонском регионе на фоне политической неопределенности.
Ожидается, что 10 октября президент Каталонии Карлес Пучдемонт выступит перед каталонским парламентом.
Напомним, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн с 5,31 млн имеют право голоса каталонцев.
В день голосования произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками референдума, пострадали около 900 человек. Отделения региона не признают ни Мадрид, ни Европейский Союз. Украина также считает нелегитимным референдум в Каталонии. А в ООН призвали Испанию расследовать все случаи насилия на референдуме.
Даже после проведения референдума на улицах Барселоны продолжались забастовки, в которых принимали участие около 300 тыс. человек.
Король Испании Филипп VI не признал референдум о независимости, а лидер Каталонии обвинил короля Испании в “игнорировании миллионов”.