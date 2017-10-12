В Ираке смертник взорвал кафе, семеро погибших
12.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-12 10:06
В Ираке смертник взорвал кафе, семеро погибших
В восточной части иракской провинции Анбар прогремел взрыв, в результате чего погибли семь человек.
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Семь человек погибли и еще 15 ранены в результате взрыва в провинции Анбар на востоке Ирака, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Iraqi News со ссылкой на. Министерство внутренних дел страны
“Семь человек погибли, 15 ранены в результате атаки, которую совершил террорист с поясом смертника в кафе в регионе Аль-Давар, город Хит”, – заявил представитель министерства Саад Маан.
Служба безопасности ввела комендантский час в связи с терактом.