В Ираке нашли древний город, которому 2000 лет
2017-09-27 10:23
В Ираке нашли древний город, которому 2000 лет
Древний город, который, вероятно, был основан во времена Александра Македонского, был обнаружен археологами в Иракском Курдистане в провинции Сулеймания, передает Rus.Media.
Поселение было названо археологами Qalatga Darband. Город имеет следы укреплений. Хотя точное время постройки города пока неизвестно, исследователи предполагают, что он появился в то время, когда Александр Македонский совершал поход против персидского царя Дария III.
Поселение располагалось на торговом пути, которым доставляли вино для армии. Город был найден благодаря снимкам с воздуха, сделанными еще в 1960-х гг., но до 1990-х гг остававшимися засекреченными.
Недавно специалисты задействовали дрон для того, чтобы лучше изучить данное место. На свежих фото было видно, что в некоторых местах, где находились стены, злаковые культуры плохо росли.
Полевые исследования подтвердили предположение. Ученым удалось найти большое количество оснований крупных сооружений, в том числе стену укрепления и каменные прессы, которые использовались для производства вина и масла. Также были обнаружены фрагменты черепицы и несколько статуй, среди которых оказались фигуры изображали Персефону и Адониса. Ученые датировали предметы I-II ст. к н. е.
В городе была также найдена монета парфийского царя Орода II, который правил в 57 – 37 рр. к н. е. По мнению исследователей, находки свидетельствуют, что город активно использовался и после правления Александра Македонского.
Специалисты планируют продолжить раскопки. Работы продлятся до 2020 года.