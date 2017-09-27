В Instagram появилась новая функция
2017-09-27 12:14
В Instagram появилась новая функция
Можно позволить высказываться только підписникам, а можно только тем, на кого подписан сам.
В Instagram появилась функция ограничения комментариев от пользователей. В настройках доступны четыре варианта:
- разрешить комментарии от всех;
- только от тех, на кого подписан;
- только от подписчиков;
- от подписчиков и тех, на кого подписан.
В открытых учетных записях раньше комментарии были открыты для всех: там могли высказываться как подписчики, так и сторонние пользователи. В закрытых аккаунтах посторонние пользователи по-прежнему не могут видеть ни фотографии, ни комментарии, передает Rus.Media.
Кроме того, появилась функция блокировки комментариев от отдельных людей. Высказывания заблокированного пользователя сможет видеть только он сам, также автор не узнает, что был заблокирован. Ранее для ограничения высказываний надо было внести пользователя в черный список.
25 сентября число пользователей Instagram выросло на 100 миллионов человек за полгода и достигло 800 миллионов ежемесячных пользователей.