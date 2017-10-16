В Индии родились сиамские близнецы непонятного пола!
2017-10-16 18:35
В Индии родились сиамские близнецы непонятного пола!
32-летняя мама родила двоих детей самостоятельно.
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В Индии родились сиамские близнецы, которые были соединены в области живота и гениталий, передает Rus.Media. Местные врачи после медосмотра так и не смогли определить их пол. По их словам, все станет понятно лишь после того, как новорожденных разъединят. Дети сейчас очень уязвимы, поскольку соединены пуповиной, сообщает The Daily Mail.
Медики говорят, что каждый малыш родился полноценным, со всеми конечностями и органами. Если бы у них были разные пуповины, это сделало бы их более сильными и крепкими.
32-летняя мама родила детей самостоятельно. Но, как сообщается, она была шокирована, увидев своих детей.
“Когда мы стимулируем одного малыша, они оба начинают плакать вместе. За этим интересно наблюдать”.
Специалисты посоветовали матери обратиться за дополнительной медицинскую помощь и направили ее в всеиндийский институт медицинских наук (AIIMS) в Нью-Дели.