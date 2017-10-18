В Индии призрак женщины выгнали из села всех мужчин
2017-10-18 12:30
В Индии призрак женщины выгнали из села всех мужчин
Касигуда располагается в индийском штате Телинган неподалеку от ее столицы Хайдарабада.
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В небольшом селе Касигуда, что находится в Индии, появился призрак женщины, который стал терроризировать местное население, передает Rus.Media. В итоге он изгнал из поселения всех мужчин.
Касигуда располагается в индийском штате Телинган неподалеку от ее столицы Хайдарабада. В ней проживало около 60 семей. Несколько месяцев назад в селе стали наблюдать появление призрака женщины.
С тех пор погибли трое жителей села. Их смерть была загадочной, и причину ее не удалось установить до сих пор. После этого возникло предположение, что это месть женщины-призраки сильному полу за какое-то событие, произошедшее в Касигуде так давно, что никто его не помнит.
Следствием этого стало то, что все мужчины, которые проживали в селе, в страхе бежали из него, и теперь там остались жить только женщины. Но и они испытывают чувство постоянного страха и ужаса. Теперь с наступлением темноты населенный пункт кажется совсем пустынным, покидать пределы дома никто не решается.
Характерно, что жители не делали попыток объединиться в борьбе с опасностью, чтобы тем или иным способом противостоять ей, а предпочли банальное бегство, чтобы спрятаться от неумолимого, как они считают, призраки.