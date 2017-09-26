В Индии женщина родила Чужого: видео
2017-09-26 15:22
В Индии женщина родила Чужого: видео
Малыш напоминал существо из известного кинофильма.
Невероятная история индианки, которая родила странное младенец, по-настоящему потрясла мир, передает Rus.Media .
Как сообщает издание The Sun, местные прозвали ребенка “Чужой”. Причиной этого стала ее внешность. Людям показалось, что малыш очень похож на космическую существо из фантастического кинофильма Ридли Скотта.
Кадр из фильма “Чужой”
Известно, что ребенок родился без ушей и носа. Кроме того, ее широко расставленные глаза сильно выступали из орбит. Буквально на следующий день после рождения мальчик умер.
Мать малыша рассказала, что процесс кормления грудью ее очень пугал. Она не могла этого сделать, когда сын смотрел на нее.
Родилось младенца естественным способом. Когда женщина увидела его, то не смогла поверить собственным глазам. И отец мальчика уверен, что рождение сына – это ничто иное как “воля Бога”.
Со слабыми нервами не смотреть!