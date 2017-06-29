В июле демонтируют серое обормот возле «Мегацентра»

magictr | 29.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Застройщик, который установил возле «Мегацентра» непонятную серую пристройку, что ее черниговцы уже окрестили «одороблом», должен убрать ее навсегда.

На демонтаж ему дали всего десять дней – с 10 по 20 июля.

Об этом сообщил черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.

О том, что эта пристройка была установлена незаконно, в городском совете говорят еще с прошлого года. Несколько раз на утренних совещаниях мэр обращался к застройщику с требованием убрать стены, впрочем, серое одоробло как стояло, так и стоит.

В конце концов городская власть и Антон Ковтун, который инвестировал в строительство серой пристройки, пришли к компромиссу – Атрошенко доверил Ковтуну вкладывать средства в дальнейшую реконструкцию городского пляжа.

Дошли согласие, что на улучшение пляжной инфраструктуры инвестор должен потратить не менее 120 тысяч долларов.

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