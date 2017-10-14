В Йемене публично расстреляли мужчину за изнасилование 3-летней девочки
2017-08-01 16:34
В Йемене публично расстреляли мужчину за изнасилование 3-летней девочки
Мужчину расстреляли из автомата Калашникова прямо на улице в столице Йемена.
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В Йемене казнили 41-летнего мужчину, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве трехлетней девочки, передает Rus.Media. Последние моменты его жизни и эмоции, которые он испытывал перед казнью, запечатлели местные фотографы.
Мухаммеда аль-Махраби расстреляли из автомата Калашникова прямо на улице в центре Саны, столицы Йемена. На фотографиях видно, что преступник лежит на земле лицом вниз, сложив руки за спиной, в то время как исполнитель приговора стреляет ему в спину.
Посмотреть на казнь пришли тысячи людей, которые собрались на главной площади города. Осужденного привезли на место в военном фургоне, потом постелили ковер, на который его поместили и открыли по нему огонь. Телевизионные камеры транслировали казнь на всю страну, а очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны.
Традиционно сложилось, что шариат диктует все законы Йемена. Согласно им, за смерть необходимо отвечать казнью, и только семья жертвы может смягчить наказание. При этом не указывается, каким образом нужно выполнить смертный приговор.