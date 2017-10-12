В Японии упал и взорвался вертолет ВМС США (видео)
2017-10-11 17:47
В Японии упал и взорвался вертолет ВМС США (видео)
Появилось видео первых минут после падения вертолета военно-морских сил США на японском острове Окинава, сообщается, что экипаж вертолета.
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На японском острове Окинава потерпел крушение вертолет CH-53 Sea Stallion американских ВМС, передает Rus.Media. Об этом сообщает японское агентство Nippon News Network.
В японских экстренных службах заявили, что после падения вертолет загорелся, не уточнив других подробностей.
Как пишет Stripes, вертолет совершил аварийную посадку возле учебной зоны недалеко от места дислокации американского корпуса военно-морских сил. Отмечается, что в результате инцидента экипаж вертолета не пострадал. Пострадавших среди гражданского населения нет. Обстоятельства происшествия выясняются.