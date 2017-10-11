В Японии открылось тематическое кафе, посвященное женским бедрам
2017-10-11 13:43
В Японии открылось тематическое кафе, посвященное женским бедрам
Владелец кафе умело совместил приятное с приятным!
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Тематическое кафе, посвященное женским бедрам, открылось в Японии, передает Rus.Media. Его владелец, известный в Токио фетиш-фотограф с псевдонимом Yuria, за последние пять лет сделал более 1000 фото женских ног, решил объединить два своих увлечения в одно.
И отныне стены кафе в округе Эбису в Токио украшают соответствующие фото. Название заведения тоже можно перевести как «Мир бедер». Хотя дословно это звучит как «Мир фотографий бедер», так что остановимся на первом варианте.
В меню кафе также появились специальные позиции, украшенные женскими ногами. Стоят все блюда за 1000 иен, то есть около 200 грн.
Треть столиков владелец держит для постоянных посетителей, так что, если захочешь перекусить в «Мире бедер», бронировать столик лучше заранее. Также при кафе работает магазин с тематическими сувенирами: значками, кружками, открытками… Изображен на них сам понимаешь что!