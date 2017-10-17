В Японии научились делать кофе из чеснока
2017-10-16 21:22
В Японии научились делать кофе из чеснока
Неожиданным является то, что в основе рецепта лежит чеснок.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В Японии научились делать напиток, по внешним и вкусовым данным очень напоминает кофе, передает Rus.Media. Неожиданным является то, что в основе рецепта лежит чеснок.
Местные СМИ сообщают, эта идея еще 30 лет назад пришла в голову Екитомо Симотаи, проживает в северной японской префектуре Аомори, которому сейчас 74 года. В ту пору он владел кофейней.
Однажды муж готовил стейк с чесноком для посетителей своего заведения и, одновременно, сам обслуживал их. В итоге, блюдо оказалось пережаренным.
Чтобы не тратить продукты, он измельчил ложкой подгоревшего чеснок, после чего разбавил его горячей водой. Попробовав, что у него получилось, японец, с удивлением обнаружил, напиток напоминает кофе, только чуть больше, в сравнении с ним, горчит.
Тогда он не задумывался, каким образом это открытие можно развить. Вернулся японец к этой теме только после выхода на пенсию, когда вспомнил свой чесночный напиток и приступил к экспериментам по возможности развития полученного ранее результата.
После долгих трудов ему удалось добиться нужного качества напитка, когда он определил время, в течение которого наиболее оптимально обжаривать чеснок, используя электропечь, и то, что измельчать его нужно только после полного охлаждения.
Чесночная кофе от Симотаи уже есть в продаже в двух магазинах префектуры и становится все более популярной среди беременных женщин.