В Японии 40-летний отец сжег дом вместе со спящими женой и детьми
2017-10-07 08:51
В Японии 40-летний отец сжег дом вместе со спящими женой и детьми
В огне погибли его жена и пятеро детей.
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40-летний японец устроил поджог в своем доме на территории города Хитати префектуры Ибараки, передает Rus.Media. В огне погибли его жена и пятеро детей.
Японские СМИ сообщили о шокирующей трагедии, которая произошла в одном из городов префектуры Ибараки. В Hitachi отец большого семейства решился на страшное преступление. Он совершил поджог своего личного дома, в котором проживал вместе с женой и пятью детьми разного возраста. Согласно информации, которую сообщили японские СМИ, дети были от трех и до 11 лет. Мужчина намеренно устроил пожар в предрассветный час, когда в доме все спали.
Сам же он будить семейство не стал, а просто исчез в неизвестном направлении. Огонь в здании распространялся очень быстро, дым обволок все пространство. В результате задымления и дальнейшего горения, жена и все пятеро детей погибли на пожаре. Неизвестно, просыпались даже они. 40-летний отец-поджигатель сам пришел в полицию после того, как узнал, что все сгорело до тла. Он признался правоохранителям в содеянном преступлении.