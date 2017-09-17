В хозяйстве пенсионерки полностью сгорел сарай (Фото)
Вчера, в полдевятого вечера, жительница микрорайона Астра в Чернигове, хлопоча на кухне, вдруг услышала страшный треск, который доносился с улицы.
Женщина выбежала из дома и увидела, что у ее соседки, 83-летней бабушки, горит хлев. Она сразу позвонила старушке, которая, кстати, уже отдыхала, а затем вызвала пожарную машину.
Тушить огонь приехали спасатели пожарно-спасательного поста, который находят неподалеку микрорайона. И хоть машина пожарных приехала быстро, спасти здание шансов не было, ибо сарай вспыхнул как свечка и сгорел за считанные минуты.
Соседи говорят, что здание было из пластика. К счастью, скота у бабушки не было, а потому никто в пожаре не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
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