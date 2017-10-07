В Хмельницкой области умер ребенок в трансформаторной будке
2017-10-07 18:10
В Хмельницкой области умер ребенок в трансформаторной будке
Подростка в Хмельницкой области убило током возле школы.
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В Хмельницкой области 13-летнего подростка поразило электротоком возле здания школы, передает Rus.Media. Обстоятельства смерти ребенка расследуют правоохранители, передает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
“В одном из сел Новоушицкого района во время игры со сверстниками 13-летний мальчик проник в трансформаторную будку возле школы, где его поразило электротоком напряжением в 10 тысяч Вт. Ребенок погиб на месте”, – сообщили в полиции.
Полицейские выясняют, каким образом мальчик мог попасть в будку, и не произошло ли это из-за служебной халатности ответственных лиц.
По факту открыто уголовное производство. Предварительная квалификация – ст. 115 Уголовного кодекса Украины.