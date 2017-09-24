В Херсоне вооруженная автоматами и молотками банда ограбила ювелирные киоски в торговом центре
2017-09-24 10:18
В Херсоне вооруженная автоматами и молотками банда ограбила ювелирные киоски в торговом центре
Бандиты с автоматами и молотками совершили налет на ювелирные киоски, расположенные в торговом центре “Таврия В” в Херсоне
Бандиты с автоматами и молотками совершили налет на ювелирные киоски, расположенные в торговом центре “Таврия В” в Херсоне в субботу, 23 сентября, около семи часов вечера.
Об этом сообщает портал Rus.Media со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполіції в Херсонской области.
Пятеро мужчин в черной униформе и с лицами, закрытыми балаклавами, ворвались в торговый центр. В руках они держали автоматы и молотки. На первом этаже центра бандиты разбили стеклянные витрины ювелирных киосков, забрали оттуда золотые изделия, покинули центр и скрылись на автомобиле BMW-Х5 черного цвета с днепропетровской регистрацией.
Пострадавших в результате разбойного нападения нет, сообщили правоохранители.
По указанию начальника ГУ Нацполіції в Херсонской области Артура Мєрікова на территории области введен план “Перехват”. Предварительная правовая квалификация совершенного уголовного правонарушения – ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины “Разбой”.
Полиция Херсонщины просит граждан, которые могут предоставить любую полезную для следствия информацию относительно преступления, срочно позвонить в полицию по номеру “102”. Анонимность гарантируется.