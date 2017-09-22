В Херсоне лифт с двумя детьми оборвался на пятом этаже и остановился на втором
2017-09-22 12:10
В Херсоне лифт с двумя детьми оборвался на пятом этаже и остановился на втором
Дети спускались вниз, когда на 5-м этаже лифт оборвался и остановился на 2-м этаже.
В Херсоне полиция расследует падение лифта с двумя детьми с пятого этажа.
Об этом сообщает агентство СМИ со ссылкой на местную полицию, передает Rus.Media.
“Вчера в 20:49 Корабельное отделение полиции Херсона поступило сообщение о том, что по улице Лавренева, 22 в подъезде № 2 с пятого этажа упал лифт, в котором находились дети. Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила, что в лифте находились 15-летний и 12-летний мальчики, жители этого дома. Дети спускались вниз, когда на 5-м этаже лифт оборвался и остановился на 2-м этаже”, – говорится в сообщении.
Полицейские вызвали скорую помощь: пострадавшие от госпитализации отказались.
Событие зарегистрировано в ЕРДР по ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность). Виновным по статье грозит штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
13 сентября 2017 года в Луцке, в доме на проспекте Молодежи, 28-летняя женщина погибла от того, что ее зажало между кабиной и шахтой лифта.